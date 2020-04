LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lanxess von 88 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Noch mindestens bis Mitte des Jahres dürften die Schätzungen für die europäischen Chemieproduzenten sinken, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bis dahin sollten Anleger vor allem auf die Liquidität der Unternehmen schauen. Nach dem Verkauf des Polybutadien-Geschäfts an Saudi Aramco sei die Kapitalausstattung von Lanxess stark./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

