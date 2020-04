STOCKHOLM (dpa-AFX Broker) - Mit deutlichen Gewinnen haben sich Aktien von Hennes & Mauritz am Freitagmorgen in einem verhaltenen Gesamtmarkt präsentiert. Nach anfänglichen Gewinnen von über zehn Prozent kletterte die Aktie zuletzt um sechs Prozent. Sie reagierte damit auf besser als erwartete Zahlen zum ersten Quartal. Im Zuge des Kursabsturzes der Vorwochen hatte sich die Aktie von Ende Januar bis Anfang März halbiert und bewegt sich nun etwa zehn Prozent über den Jahrestiefs.



Analyst Richard Edwards von Goldman Sachs bezeichnete die Zahlen des schwedischen Modekonzerns in einem Kommentar als besser als erwartet. Im März sei es durch die Corona-Pandemie zwar zu merklichen Belastungen gekommen, aber die Umsatzentwicklung im Online-Handel weise nach oben und das China-Geschäft verbessere sich./mf/jha/



