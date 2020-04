Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss bleibt es am Primärmarkt wie gewöhnlich ruhig, so die Analysten der Helaba.Seit dem Ausbruch des Cornavirus Ende Januar sei die Rendite zweijähriger Treasury Notes deutlich gesunken. So liege die Rendite aktuell auf einem Niveau von lediglich 0,22% und damit auf dem niedrigsten Level seit Mitte 2013. Die Renditedifferenz zwischen US-Titeln mit zehn und zwei Jahren Laufzeit habe sich in den letzten zwei Handelswochen dennoch deutlich eingeengt. Momentan liege der 10/2J-Spread bei 38 Basispunkten. (03.04.2020/alc/a/a) ...

