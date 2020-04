Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem der EUR-Credit-Primärmarkt in den letzten Tagen den Non-Financial-Emissionen vorbehalten war, preisten am gestrigen Tag auch zwei Financial-Emittenten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Credit Mutuel sei mit einem Covered Bond aktiv gewesen und habe EUR 1,75 Mrd. bei MS+40 BP (5J) gepreist. Lloyds Bank habe eine Senior Unsec. Emission an den Primärmarkt mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von sechs Jahren (MS+270 BP) gebracht. ...

