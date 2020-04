Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine etwas bessere Stimmung an den Aktienbörsen ließ die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht abbröckeln, so die Analysten der Nord LB.Auch in Amerika hätten Anleger den US-Anleihenden Rücken gekehrt und sich stattdessen lieber dem Aktienmarkt zugewandt.Die US-Industrie habe bereits vor der Ausbreitung des Coronavirus eine Auftragsflaute erlebt. Der Umfang der neuen Bestellungen sei im Februar gegenüber Januar praktisch unverändert geblieben, wie es geheißen habe. Ökonomen hätten hingegen mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Im Januar habe es einen Rückgang um 0,5 Prozent gegeben. Die Lage dürfte sich im Zuge der Virus-Krise nach Ansicht vieler Ökonomen massiv verschärfen, da der US-Wirtschaft wegen schwächerer Nachfrage eine tiefe Rezession drohe. ...

