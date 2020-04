Mit Videokonferenz-Software hält die Belegschaft selbst im Homeoffice Blickkontakt. Was neun Lösungen gratis können und wann sich Upgrades lohnen. Plötzlich befinden sich vielerorts Teams im Homeoffice, die vorher überwiegend Präsenzpflicht im Büro hatten. Um sich trotzdem von Angesicht zu Angesicht austauschen zu können, bietet sich der Einsatz von Videokonferenz-Software an. Die wenigsten von euch dürften jetzt die Geduld haben, Beschaffungsanträge abzuwarten. Daher sind Lösungen ideal, in die ihr gratis einsteigen könnt. Die Auswahl an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...