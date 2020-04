FRANKFURT (Dow Jones)--Puma reduziert angesichts der stark negativen geschäftlichen Folgen der Coronavirus-Krise Kosten und Geldabflüsse wo immer möglich. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr deshalb keine Dividende erhalten, teilte der Sportartikelhersteller jetzt mit. Der Vorstand verzichte auf sein komplettes Gehalt, der oberste Führungskreis auf ein Viertel.

Außerhalb von China, Japan und Südkorea sind beinahe alle selbst betriebenen Filalgeschäfte sowie die der Partner vorübergehend geschlossen. Das E-Commerce-Geschäft laufe zwar noch in fast allen Märkten, mache aber weniger als 10 Prozent des Geschäftes aus, erklärte Puma.

"Wir konzentrieren uns jetzt darauf, die kurzfristigen Herausforderungen so gut wie möglich zu bewältigen, ohne jedoch die mittelfristige Dynamik des Unternehmens zu beeinträchtigen", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens aus Herzogenaurach. Um die Wertschöpfungskette mit den Partnern aufrechtzuerhalten, würden Maßnahmen zur Sicherung zusätzlicher Finanzierung ergriffen.

Die Hauptversammlung soll wie geplant am 7. Mai stattfinden, allerdings will Puma die neuen gesetzlichen Möglichkeiten nutzen und sie rein digital, also ohne physisische Präsenz von Aktionären veranstalten. Eine digitale Hauptversammlung hat auch Bayer schon angekündigt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2020 03:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.