Daimler sichert sich eine Kreditlinie in Höhe von 12 Milliarden Euro. Das Unternehmen betonte in diesem Zusammenhang aber auch, grundsätzlich über eine starke Liquiditätsposition zu verfügen. Eine Anhebung des Kursziels von der RBC gibt es am Freitag noch dazu. Was macht die Aktie daraus?Daimler habe mit den Banken BNP, Santander , der Deutschen Bank und JPMorgan eine Vereinbarung über eine neue Kreditlinie in Höhe von 12 Milliarden Euro geschlossen, teilten die Stuttgarter am Donnerstag mit. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...