Die OMV hat Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Mrd. Euro erfolgreich gepreist. Die Transaktion beinhaltet die folgenden Tranchen: Emission von EUR 0,5 Mrd mit einem 1,500% Coupon fällig am 9. April 2024, Emission von EUR 0,5 Mrd mit einem 2,000% Coupon fällig am 9. April 2028, Emission von EUR 0,75 Mrd mit einem 2,375% Coupon fällig am 9. April 2032. Die Einnahmen aus der Emission der Anleihen werden insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39 Prozent an der Borealis verwendet, wie es heißt.

