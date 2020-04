Zürich (ots) - local.ch und search.ch verfügen neu über ein temporäres Corona-Verzeichnis. Auf den beiden grossen Schweizer Verzeichnisplattformen kann die Schweizer Bevölkerung ab sofort nach Firmen suchen, die auch während der Corona-Krise für ihre Kunden da sind. Unternehmen können sich kostenlos in das temporäre Verzeichnis eintragen lassen.Als Antwort auf die Corona-Krise haben local.ch und search.ch, die beiden grossen Schweizer Verzeichnisplattformen von localsearch (Swisscom Directories AG), ihr herkömmliches Informationsangebot für die Bevölkerung um ein temporäres Zusatzverzeichnis erweitert. Ab sofort können Nutzer auf beiden Plattformen gezielt nach Firmen suchen, die ihren Betrieb trotz der aktuellen Lage aufrechterhalten. Die Suchabfrage kann zudem nach «Abholservice» oder «Lieferservice» eingegrenzt werden.Aktuell haben sich über 3'000 geöffnete Geschäfte in dem Corona-Verzeichnis registriert.Thomas Wiechert, Mitglied der Geschäftsleitung von localsearch sagt dazu: «Als Betreiberin der führenden Verzeichnisplattformen der Schweiz wollen wir der Bevölkerung dabei helfen, möglichst einfach Geschäfte zu finden, die in der Corona-Krise noch erreichbar und für ihre Kunden da sind. Gleichzeitig möchten wir allen Firmen die Möglichkeit geben, unkompliziert und kostenlos auf sich aufmerksam zu machen».Firmen, die sich über diese temporäre Funktion ihren Kunden empfehlen möchten, können ihr Profil kostenlos unter folgendem Link aktualisieren: https://delivery.services.local.ch/Über localsearchlocalsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis stellt localsearch den Erfolg der KMU in der digitalen Welt sicher. Mit local.ch und search.ch betreibt und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz mit gemeinsam über 7 Millionen Unique Clients pro Monat (brutto, Quelle: Net-Metrix). local.ch und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz.localsearch, local.ch und search.ch sind Marken der Swisscom Directories AG. Swisscom Directories AG gehört zu 100 % der Swisscom. Weitere Informationen finden Sie unter localsearch.ch.Kontakt:Harry H. Meier, MediensprecherFörrlibuckstrasse 62 | 8021 Zürich | T +41 58 262 71 39 |harry.meier@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100845603