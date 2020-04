HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das Management gehe derzeit davon aus, dass der Ball nach dem durch Covid-19 ausgesetzten Spielbetrieb durchaus in einem Monat wieder rollen könnte, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wenn dann werde das aber nur weiter im Rahmen von Geisterspielen stattfinden. Dies könnte möglicherweise auch bis Ende des Jahres so bleiben. Reid selbst rechnet nicht damit, dass der Betrieb vor Juni aufgenommen wird./kro



ISIN: DE0005493092

