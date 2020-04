Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 06.04.2020(Nr. 120) Verarbeitende Gewerbe, (Auftragseingangs- und Umsatzindex),Februar 2020(Nr. N 017) Corona-Statistiken: Sonderseite zu Auswirkungen derCOVID-19-PandemieDienstag, 07.04.2020(Nr. 121) Produktionsindex, Februar 2020(Nr. 122) Fluggäste und Luftfracht von deutschen Flughäfen, Februar2020(Nr. 15) Zahl der Woche: Überbelegte Wohnungen in Deutschland und imEU-Vergleich, Jahr 2018Mittwoch, 08.04.2020(Nr. 123) Baugenehmigungen, Januar 2020(Nr. 124) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, Jahr 2019Donnerstag, 09.04.2020(Nr. 125) Außenhandel, Februar 2020(Nr. 126) Baupreise für Wohngebäude, Februar 2020(Nr. 127) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), Januar 2020(Nr. 128) Inlandstourismus, Februar 2020(Nr. 129) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4563592