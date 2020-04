CeoTronics AG: CeoTronics erhält einen Auftrag über ca. TEUR 700 // Auftragsbestand und Geschäftsverlauf positivDGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge CeoTronics AG: CeoTronics erhält einen Auftrag über ca. TEUR 700 // Auftragsbestand und Geschäftsverlauf positiv03.04.2020 / 10:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CeoTronics erhält einen Auftrag über ca. TEUR 700 // Auftragsbestand und Geschäftsverlauf positivDie CeoTronics AG erhielt den Auftrag, Funksysteme für die Bord-Kommunikation auf Schiffen zu liefern."Dieser Auftrag und die Auftragseingänge der jüngsten Vergangenheit haben dazu beigetragen, dass der Auftragsbestand - trotz der bisher sehr positiven Umsatzentwicklung - nach wie vor als extrem hoch zu bezeichnen ist. Bis dato gibt es keine signifikanten bzw. nicht ausgleichbaren pandemiebedingten Störungen in der Materialbeschaffung oder Produktionsleistung. CeoTronics kann aus aktueller Sicht an den Umsatz- und Ergebniszielen für das Geschäftsjahr 2019/2020 festhalten." teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit.Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: investor.relations@ceotronics.com, Internet: http://www.ceotronics.com03.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1014913Ende der Mitteilung DGAP News-Service1014913 03.04.2020