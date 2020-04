Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat auf die wirtschaftliche Belastung aufgrund der Quarantäne wegen des Coronavirus mit einer Vielzahl an geldpolitischen Maßnahmen reagiert, so die Analysten der DekaBank.Neben der Senkung des Leitzinsintervalls in den Bereich von Null kaufe sie nun Staatsanleihen in einem Gesamtvolumen von 500 Mrd. US-Dollar sowie mit Hypotheken besicherte Anleihen (MBS) in einem Volumen von 200 Mrd. US-Dollar. Zudem habe sie verschiedenen Bereichen des Finanzsystems Liquiditätsmittel zur Verfügung gestellt. Während mit einer raschen wirtschaftlichen Erholung in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen sei, dürfte der preisdämpfende Effekt des Wirtschaftseinbruchs zeitverzögert auftreten. Dies sorge dafür, dass der Beginn der geldpolitischen Straffung erst mit Verspätung erfolgen könne. Diesen Zeitpunkt würden die Analysten der DekaBank derzeit auf Mitte 2023 terminieren. (Ausgabe April 2020) (03.04.2020/alc/a/a) ...

