Während die Verbreitung des Coronaviruses die Welt weiterhin erfasst, sehen wir immer mehr die täglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Menschen in den Ländern, die am stärksten davon betroffen sind. Und während Regierungen neue Richtlinien erlassen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten und das Risiko der Ausbreitung zu senken, wächst die Angst, dass Länder stillgelegt werden und dass wir uns in Richtung einer weiteren globalen Rezession bewegen könnten. Die Angst neigt dazu, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...