ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" belassen. Analyst Guillermo Peigneux Lojo kürzte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die Belastungen durch die Corona-Krise und den Ölpreisschock seine Schätzungen für den Kapitalgütersektor. Seine diesjährigen Umsatzserwartungen für Traton reduzierte er etwa um 13 Prozent./tav/kro



ISIN: DE000TRAT0N7

