Der Verband der Automobilindustrie sieht die Branche infolge der Corona-Krise schwer unter Druck. "Wir stehen vor einer Herausforderung in bisher nie gekanntem Ausmaß", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller der Deutschen Presse-Agentur. "In dieser einmaligen Ausnahmesituation ist Krisenmanagement gefragt, nicht das Führen von politischen Debatten", so Müller weiter. Mit Blick auf mögliche strengere CO2-Grenzwerte auf EU-Ebene nach 2030 erklärte die VDA-Chefin, weitere und zusätzliche Belastungen ...

