LONDON (dpa-AFX) - Der britische Dienstleistungssektor ist durch die Corona-Krise hart getroffen worden. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Freitag nach einer zweiten Schätzung in London mitteilte, brach der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 18,7 Punkte auf 34,5 Zähler ein. Das ist der tiefste Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 1996. Selbst das Tief während der weltweiten Finanzkrise wurde klar unterboten.



Die befragten Unternehmen hätten den Einbruch fast ausschließlich auf Betriebsschließungen und rückläufige Bestellungen als Folge der Regierungsmaßnahmen gegen die Corona-Krise zurückgeführt. In einer ersten Schätzung hatte Markit noch einen etwas höheren Stimmungswert ermittelt./bgf/ssc/jha/