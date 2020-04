NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Laurence Alexander passte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Bewertung des Öl- und Gasgeschäfts an die jüngst stark gefallenen Preise für Öl und Gas an./bek/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 23:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

