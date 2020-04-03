DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HCOB IS 12/22 DE000HSH3040 BAW/UFN
HCOB IS 12/22 DE000HSH3YF5 BAW/UFN
HCOB IS 12/22 DE000HSH3XF7 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HCOB IS 12/22 DE000HSH3040 BAW/UFN
HCOB IS 12/22 DE000HSH3YF5 BAW/UFN
HCOB IS 12/22 DE000HSH3XF7 BAW/UFN