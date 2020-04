München (ots) - Besondere Zeiten erfordern besondere Inhalte. Und Joyn reagiert mit einem neuen Format: "Join me @ home" erzählt die ganz persönlichen Geschichten von TV- und Social-Media-Größen in der Selbstisolation. Ohne Kamerateam, mit der eigenen Kamera oder dem Handy gefilmt, präsentieren sich die Stars so privat wie bisher selten und laden die Zuschauer in ihr Zuhause ein. So landet man kurzerhand mit Eko Fresh und seiner Familie am Frühstückstisch oder trifft Joyce Ilg in ihrer Küche auf einen Kaffee.Eine Serie, die in diesen schweren Zeiten der Corona-Krise für etwas Ablenkung und Heiterkeit sorgen soll, ohne jedoch den Ernst der Lage zu vernachlässigen. Im Gegenteil: Bei "Join me @ home" gilt füreinander da sein - auf unterhaltsame Art und Weise.Frank Buschmann, Candy Crash, Aaron Troschke, Diana zur Löwen undviele mehr teilen ab dem 3. April 2020 private Einblicke, beantwortenintime Fragen und stellen sich lustigen Challenges. Produziert werden die zehn Folgen der Miniserie "Join me @ Home" vonder Studio71 GmbH. Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung derGeschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. JochenCassel. Joyn ist eine senderübergreifendeEntertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern imLive-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte derFree-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weitererContent-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer könnenInhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Gerätensowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eineumfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zuschaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. DasPremium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originalsund exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien.Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unteranderem exklusive Sportinhalte. Pressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.de Ann-Christin BrandtTel.: +49 175 181 5281ann-christin.brandt@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4563716