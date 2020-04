Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Volkswagenkonzern begibt drei neue Unternehmensanleihen, so die Börse Stuttgart.Unter der (ISIN XS2152058868/ WKN A2LQ6H) finde sich eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 650 Millionen Euro und einer Fälligkeit am 06.04.2023. Der Nominalzins betrage 2,5 Prozent. Die zweite Anleihe (ISIN XS2152062209/ WKN A2LQ6K) habe ein Emissionsvolumen von 700 Millionen Euro und werde am 06.04.2025 zurückbezahlt. Die Nominalverzinsung betrage bei dieser Anleihe 3,00 Prozent. Die dritte Anleihe (ISIN XS2152061904/ WKN A2LQ6L) habe ein Emissionsvolumen von 800 Millionen Euro und werde am 06.04.2028 fällig. Die Nominalverzinsung betrage 3,375 Prozent. ...

