Paris (www.anleihencheck.de) - Die Ängste vor einer globalen Rezession und um die systemweite Liquidität haben die meisten Anlageklassen erfasst, so die Experten von Lyxor Asset Management.Mit der Ausbreitung des Coronavirus auch in Industrieländern außerhalb Europas nähmen die politischen Restriktionen zu. "Da die entwickelten Volkswirtschaften nun in eine Eiszeit eintreten, um die Pandemie einzudämmen, werden die ökonomischen Kosten exponentiell steigen", befürchte Jean-Baptiste Berthon, Senior Strategist, Cross Asset Research bei Lyxor Asset Management. Er gehe daher von einer Rezession aus. Dennoch böte die Situation taktische Anlagechancen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...