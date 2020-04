Guten Tag,in den kommenden Tagen und Wochen beginnt die Differenzierung zwischen der allgemeinen Lage und jener der Unternehmen. Das wird wichtig, denn es wird sich darin spiegeln, wie sehr die einzelnen Firmen und Sektoren tatsächlich getroffen sind. Es ist zudem ein wichtiger Baustein in der Bodenbildung der Märkte, denn so kann - bei hoffungsvollen Nachrichten - der Verkaufsdruck Schritt für Schritt nachlassen.Es gutes Beispiel und für uns eine Bestätigung: TESLA. Gestern gab der E-Pionier seine Q1-Absatzzahlen bekannt. Das überraschende: In den drei Monaten bis Ende März wurden rund 88.400 Autos verkauft und damit deutlich mehr als die Analysten erwartet hatten. Im Vergleichszeitraum im Vorjahr hatte TESLA noch 63.000 Einheiten an den Mann bringen können. Im Auftaktquartal 2020 produzierte TESLA somit 102.672 Fahrzeuge, davon entfallen 87.282 auf das neue Model 3, mit dem TESLA sich im Massenmarkt etabliert.

