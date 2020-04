MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach der Streichung des Ausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Schritt komme nicht überraschend, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die genauen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Besitzer von Einkaufszentren sei schwer abzusehen und hänge von der Länge der Schließungen ebenso ab wie von finanziellen Hilfen für die Mieter./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 08:33 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007480204

DEUTSCHE EUROSHOP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de