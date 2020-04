marktEINBLICKE um 12: Börsen im Würgegriff des Coronavirus - Tesla verblüfft die Analysten

Nach wie vor steigen die Fallzahlen der am Coronavirus erkrankten Menschen rasant an. Laut aktuellen Zahlen der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität hat die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus die Marke von 1 Mio. weltweit überschritten. Dementsprechend bleibt auch die Lage an den Börsen vorerst angespannt. Der DAX pendelt im Bereich der 9.500er-Marke seitwärts. Weitere Rückschläge sind jederzeit möglich.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 9.532 MDAX -0,4% 20.397 TecDAX -0,1% 2.560 SDAX -0,7% 8.964 Euro Stoxx 50 -0,8% 2.666

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055). Im Fokus steht am Freitagmittag auch die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014), die kräftig zulegen kann. Mit den neuesten Auslieferungszahlen hat der US-Konzern die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...