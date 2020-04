Corona-Krise kann Tesla nicht aufhalten, Elektroautopionier bleibt auf Rekordjagd!

Die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) ist am Freitagvormittag mit einem beeindruckenden Kursplus von zeitweise über 16 Prozent in den Handel gestartet. Grund für das Kursfeuerwerk ist die Meldung, dass der Elektroauto-Hersteller trotz der Belastungen durch die Coronavirus-Krise mehr Fahrzeuge ausgeliefert hat, als von den meisten Branchenexperten erwarten worden ist.

Im ersten Quartal 2020 wurden rund 88.400 Autos an die Kundschaft gebracht. Das gab der US-Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss in Amerika bekannt.

