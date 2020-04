EBA: Banken sollen auf Dividenden, Aktienrückkäufe und unangemessene Boni verzichten Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA bekräftigt ihren Aufruf an Banken, vorerst keine Dividenden an die Aktionäre auszuzahlen und von Aktienrückkäufen abzusehen. Das teilte die EBA am 31. März in einer Erklärung mit. Um eine gesunde Kapitalbasis zu erhalten und Kreditgeber der Realwirtschaft bleiben zu können, sollten ...

