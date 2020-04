FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Mainfirst hat das Kursziel für LVMH von 445 auf 380 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Für Luxusgüterhersteller ergebe sich im besten Fall ein Umsatzrückgang von 15 Prozent, im schlimmsten Fall von 25 Prozent in diesem Jahr, schrieb Analystin Marion Cohet Boucheron in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Ihre Erwartungen für den Gewinn je Aktie von 2020 bis 2022 habe sie für den Sektor um 30 Prozent gesenkt./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 00:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 00:58 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

