BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Corona-Pandemie werden in Deutschland weniger Abschiebungen durchgeführt. Es würden keine Überstellungen von Asylbewerbern in andere EU-Staaten nach dem Dublin-Abkommen mehr vorgenommen, erklärte einer der Sprecher von Horst Seehofer (CSU), Björn Grünewälder, in Berlin. Auf Bitten der afghanischen Regierung seien auch die Abschiebeflüge nach Afghanistan gestoppt worden. "Ansonsten besteht die Möglichkeit zur Abschiebung weiter", betonte Grünewälder. Dies hänge jedoch unter anderem vom konkreten Einzelfall, der Zielregion und der Verfügbarkeit von Polizeibegleitung ab.

April 03, 2020 06:03 ET (10:03 GMT)

