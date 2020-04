BERLIN (dpa-AFX) - Die Turbulenzen an den Börsen infolge der Corona-Pandemie haben die Geschäfte der Wertpapier-Handelsplattform Tradegate zuletzt kräftig angekurbelt. Die Tochter der Deutschen Börse meldete am Freitag einen Anstieg der Transaktionen im März von fast 350 Prozent auf rund 6,5 Millionen Trades im Vergleich zum März 2019. Allerdings dürften sich das Volumen in naher Zukunft wieder normalisieren, hieß es weiter. Sollte die Krise lange andauern, könnten die Handelsaktivitäten sogar zurückgehen im Vergleich zum Vorjahr. Bereits am Mittwoch hatte die Deutsche Börse einen starken Anstieg des Volumens für den Xetra-Handel im März mitgeteilt./bek/stk