von Klaus Schachinger, Euro am SonntagAuch in Amerikas Supermärkten haben es Hamsterkäufer auf Toilettenpapier und Kosmetiktücher abgesehen. Inzwischen versicherten Amerikas größte Hersteller Procter & Gamble (Charmin) und Kimberly-Clark (Cottonelle) dass die Produktion der heiß begehrten Ware erhöht wurde, sodass in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...