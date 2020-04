HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas von 290 auf 225 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Frey passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die weitere Ausbreitung des Coronavirus zur globalen Krise an. Er glaubt aber weiter an die Sportartikelbranche und geht davon aus, dass Adidas 2021 und 2022 wieder mit hohen einstelligen Wachstumsraten überzeugen kann./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

