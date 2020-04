HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Beiersdorf nach einem kassierten Ausblick auf 2020 von 92 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der auf Basis vorläufiger Zahlen gemeldete Umsatzrückgang im ersten Quartal dürfte sich im zweiten Vierteljahr noch verstärken, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für eine Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise sei es noch zu früh./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 09:07 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

