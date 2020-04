Gold spielt eine bedeutende Rolle beim Management von Devisenreserven von Zentralbanken. Es ist eine der wenigen Vermögenswerte, in die die Zentralbanken diversifizieren dürfen. Die große Tiefe des Goldmarktes und seine hohe Liquidität macht diesen Markt für Zentralbanken attraktiv.In der heutigen Zeit diversifizieren aber nicht nur Zentralbanken in Gold, sondern auch supranationale Organisationen wie der Internationale Währungsfonds oder die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel.In der Summe besitzen die Zentralbanken und die supranationalen Organisationen fast 34.000 Tonnen Gold als Devisenreserve, was 17 % der überirdischen Bestände weltweit entspricht.Neben der Sicherheit und der Liquidität von Gold spielt aber auch seine Wertentwicklung eine nicht zu unterschätzende Rolle. Denn diese beträgt seit der Aufhebung der Goldbindung des US-Dollar und seinem sich daran anschließenden Absturz gegen Gold rund 10 % pro Jahr!

