Die Lage am Ölmarkt bleibt angespannt. Dennoch können mutige Anleger allmählich wieder erste Positionen bei einigen stark verbilligten Blue Chips aufbauen.Donald Trump will Saudi-Arabien dazu bringen, den Preiskrieg zu beenden. Auf ihn stützen sich nun die Hoffnungen der Marktteilnehmer - zumal es aus Russland zuletzt wenig erbauliche Nachrichten gab. So erklärte Energieminister Pavel Sorokin: "Ein Ölpreis von 25 Dollar ist zwar unerfreulich, aber für russische Energiefirmen keine Katastrophe." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...