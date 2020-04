Die Bundesregierung hat am Freitag weitere Details zum Corona-Hilfsfonds bekanntgegeben, der mit 15 Mrd. Euro Unternehmen unterstützen soll, die in der Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Das bisher "Notfallhilfe" genannte Paket sieht Kredite mit Staatsgarantie und nicht rückzahlbare Zuschüsse vor, und verlangt im Gegenzug Einschränkungen bei Boni und Dividenden. Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...