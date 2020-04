Nevada Copper befindet sich bereits im Endspurt für die kommerzielle Produktion auf seiner Untergrundmine Pumpkin Hollow. Schon bald soll die kommerzielle Produktion starten, die ökonomischen Daten für die Mine sind vielversprechend.

Letzte Hand anlegen

Im Dezember hat Nevada Copper (0,17 CAD | 0,11 Euro; CA64128F1099) den ersten Kupferbarren auf seiner Pumpkin Hollow-Untergrundmine in Nevada gegossen. Nun wird die Mine sukzessive hochgefahren, bis man den Status "kommerzielle Produktion" erreicht. Aktuell wird noch an Schächten und auch an der Verarbeitungsanlage (siehe Video unten) letzte Hand angelegt. Wichtig ist, dass die jetzt stattfinden Bohrungen im Untergrund die Annahmen des Ressourcenmodels bestätigen, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem ist nun auch der Transport des Konzentrats eingetütet. Das wird über eine "Truck-to-Rail"-Einrichtung in Reno geschehen. Zum Start der kommerziellen Produktion muss die Verarbeitungsanlage mindestens 230 Tonnen pro Tag verarbeiten können, was 85 Prozent des Ziels ...

