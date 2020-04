Unterföhring (ots) --Der Bundesliga-Samstag auf Sky Sport Bundesliga 2 HD: diePremiere der "hisTOOORischen Konferenz", "Stars der Bundesliga" mitThomas Müller und die "Bundesliga Collection" -Der Fußball-Samstag mit Klopp und Pep sowie Klassiker der Formel1 und die Live-Übertragung des F1 Esports Virtual Grand Prix vonAustralien am Wochenende auf Sky Sport 2 HD -"Wontorra - Allein zu Hause" mit Werder-Geschäftsführer FrankBaumann am Sonntag um 10.45 Uhr auf Sky Sport News HD -Montag bis Donnerstag: "Dein Verein" mit dem 1. FC Köln, SCFreiburg, 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund auf Sky SportBundesliga 2 HD, tägliche Thementage mit dem Ryder Cup, der UEFAChampions League, der ATP Tour und den besten Derbys der HBL auf SkySport 2 HD -Sky Sport News HD mit allem aus der Welt des Sports zu Zeitender Corona-Krise live im Free-TV und "Matze Knops Home Office"werktags um 17.30 Uhr -Die meisten Inhalte mit Sky Q ab sofort jederzeit auch auf Abruf -wirbleibenzuhause: Informationen und die Übersicht zumaktuellen Programm von Sky Sport sind unter sky.de/bestesportabrufbar Sportfans dürfen sich bei Sky an diesem Wochenende auf Klassiker der Vergangenheit und Aktuelles aus der Welt des Sports freuen.Dabei steht der Samstag wieder ganz im Zeichen der Bundesliga. Ab 15.00 Uhr zeigt Sky die Premiere der "hisTOOORischen Sky Konferenz", in der die Fans an den kommenden Samstagen die besten Spiele der vergangenen Jahre nochmal erleben können - vereint mit anderen spektakulären Partien in einer neu produzierten Live-Konferenz, die in dieser Konstellation von Sky zum Leben erweckt und live kommentiert wird.Zum Auftakt zeigt Sky an diesem Wochenende die Partien in der "hisTOOORischen Konferenz", die laut Spielplan der aktuellen Saison tatsächlich am Samstag, 4. April um 15.30 Uhr auf dem Programm gestanden hätten. Insgesamt dürfen sich die Fans auf 27 Tore freuen. Im Anschluss folgen wie gewohnt um 17.30 Uhr "Alle Spiele, alle Tore" sowie das Topspiel ab 18.30 Uhr, in dem dieses Mal eines der Duelle zwischen dem BVB und dem FC Bayern aus den vergangenen Jahren gezeigt wird.Ab 15.00 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann durch die Bundesliga-Übertragungen, in deren Rahmen sie mit André Breitenreiter (damals Trainer SC Paderborn) und Sandro Schwarz (damals Spieler 1. FSV Mainz 05) auch zwei der Beteiligten der "hisTOOORischen Konferenz" interviewen.Der weitere Samstag und Sonntag stehen wieder ganz im Zeichen der "Bundesliga Collection" und der "Stars der Bundesliga", wo es dieses Mal am Samstag um 14.30 Uhr direkt vor der "hisTOOORischen Konferenz" um Thomas Müller geht.Sky Sport 2 HD mit Formel-1-Klassikern, Esports-Rennen live, Klopp und PepSky Sport 2 HD startet mit dem Fußball-Samstag mit Klopp und Pep ins Wochenende. An diesem Tag zeigt Sky nochmal einige der großen Duelle zwischen zwei der prägenden Trainer des europäischen Fußballs in den vergangenen Jahren. Zu sehen sein werden unter anderem Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und Manchester City der jüngsten Vergangenheit, aber auch das DFB-Pokalfinale 2014, als Jürgen Klopp und Pep Guardiola als Trainer des BVB bzw. FC Bayern aufeinandertrafen.Am Sonntag wird es dann wieder laut. Den ganzen Tag lang zeigt Sky Klassiker aus den letzten 25 Jahren der Formel 1 in voller Länge, darunter unter anderem den Grand Prix von Belgien 1998, der unter anderem für seine spektakuläre Massenkarambolage nach dem Start in Erinnerung geblieben ist, sowie das Saisonfinale 2010 in Abu Dhabi, als vier Fahrer noch mit Chancen auf den WM-Titel ins Rennen starteten. Im Anschluss überträgt Sky den Virtual Grand Prix von Australien live. Um 21.00 Uhr beginnt die Live-Berichterstattung, Sascha Roos kommentiert das virtuelle Rennen auf dem Albert Park Circuit. Nach dem Hauptrennen zeigt Sky ab 22.30 Uhr auch das Rennen der Esports-Profis live. Zusätzlich zur Übertragung auf dem Sender haben Sky Kunden auch die Möglichkeit die virtuellen Rennen im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu verfolgen."Wontorra - Allein zu Hause" mit Frank BaumannAuf Sky Sport News HD meldet sich Jörg Wontorra ab sofort wieder regelmäßig . In den kommenden Wochen wird er nicht mehr "On Tour" sein, sondern in "Wontorra - Allein zu Hause" Gäste aus der Fußballwelt per Schalte zum Gespräch begrüßen. Nach dem Auftakt mit Fredi Bobic vor einer Woche ist dieses Mal Frank Baumann zugeschaltet. Der Geschäftsführer Sport des SV Werder Bremen äußert sich zur sportlichen Situation des Traditionsvereins und den Auswirkungen der derzeitigen Ausnahmesituation. Das Interview wird am Sonntag um 10.45 Uhr ausgestrahlt. Wiederholungen sind für Montag 19.00 Uhr und 23.00 Uhr geplant.Die kommende Woche auf Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport 2 HD mit "Dein Verein" und täglichen ThementagenVon Montag bis Donnerstag steht bei "Dein Verein" jeden Tag die bisherige Saison eines Bundesliga-Klubs im Fokus. Das einstündige Format läuft täglich um 13.00 und 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie ab 21.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD. Über das Format hinaus werden für Abonnenten auch die besten Spiele des jeweiligen Klubs aus der aktuellen Saison nochmal in voller Länge zu sehen sein. In der kommenden Woche stehen von Montag bis Donnerstag der 1. FC Köln, der SC Freiburg, der 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund auf dem Programm.Bei Sky Sport 2 HD geht es von Montag bis Freitag um den Ryder Cup 2018, die bisherigen Achtelfinals der UEFA Champions League 2019/20, die ATP Tour 2018 sowie die besten Derbys der HBL.Noch mehr Sport-Highlights mit Sky Q ab sofort jederzeit auf AbrufAußerdem baut Sky in der aktuellen Situation auch das On-Demand-Angebot von Sky Sport weiter aus. Reportagen der "Bundesliga Collection", Tennis-Highlights von Boris Becker, Pete Sampras oder Andre Agassi in "Tennis Legends - Best Shots!", Saison-Rückblicke der vergangenen zehn Jahre aus der Premier League und alle Formel-1-Rennen der Saison 2019 stehen exklusiv für alle Sky Q Kunden über den Receiver auch auf Abruf zur Verfügung. Außerdem stehen im Rahmen des für alle Abonnenten geöffneten Sky Cinema- und Entertainment-Angebots zahleiche Sportfilme wie unter anderem "Pelé - Der Film", "Rush - Alles für den Sieg" und "Die Kunst zu gewinnen - Moneyball" zur Auswahl.Immer umfassend informiert: Alles aus der Welt des Sports zu Zeiten der Corona-Krise im Free-TV auf Sky Sport News HDDarüber hinaus bleibt Sky Sport News HD auch in Zeiten der Corona-Krise die zentrale Informationsstelle für alle Sportinteressierten. Hier können sich Fans umfassend und topaktuell darüber informieren, was die aktuelle Situation in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt konkret für den Sport bedeutet. Neben den Neuigkeiten aus den großen Sport-Ligen, aus den Vereinen und von den Athleten wird Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch die wichtigen Pressekonferenzen außerhalb der Sportwelt regelmäßig live übertragen, unter anderem die des Robert-Koch-Instituts und der Bundespressekonferenz.Von Montag bis Donnerstag zeigt Sky täglich um 17.30 Uhr "Matze Knops Home Office". Aus seinem heimischen TV Studio sorgt der Comedian für Ablenkung und Unterhaltung. Die 15-minütige Show steht auch auf Abruf sowie auf allen Sky Social-Media-Kanälen zur Verfügung. Jeden Abend um 21.00 Uhr zeigt auch Sky Sport News HD die tagesaktuelle Ausgabe von "Dein Verein".