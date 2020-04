ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amadeus IT nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung von 48,63 auf 41,76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis in diesem und im nächsten Jahr lägen nun um 32 bis 6 Prozent tiefer, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Worst-Case-Annahme des IT-Dienstleisters über einen Rückgang des Reiseverkehrs von 80 Prozent im restlichen Jahr erscheine ihm allerdings "extrem"./kro/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 21:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 21:39 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0109067019

