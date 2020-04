FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom anlässlich der abgeschlossenen Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint von 19,50 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursverlust der Aktie seit der Zuspitzung der Corona-Pandemie sei angesichts des vergleichsweisen krisenfesten Geschäftsmodells übertrieben, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch könne der Konzern von der derzeit verstärkten Digitalisierung profitieren. Die hohe Verschuldung sei aber risikoreich./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 10:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 12:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de