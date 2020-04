WashTec AG: WashTec nimmt Ausblick 2020 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Geschäft zurückDGAP-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung WashTec AG: WashTec nimmt Ausblick 2020 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Geschäft zurück03.04.2020 / 14:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Angesichts der insbesondere in den vergangenen Tagen weltweit rasant voranschreitenden Ausbreitung der COVID-19 Pandemie, den damit zusammenhängenden Krisenmaßnahmen der jeweiligen Staaten und deren einschneidenden Auswirkungen auf die Wirtschaft, sowie mit Blick auf die Entwicklung des Auftragseingangs für das zweite Quartal ist eine gesicherte Abschätzung über den Verlauf unserer Geschäftsentwicklung für das Geschäftsjahr 2020 derzeit nicht möglich. Damit ist auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2020, den die WashTec AG im Rahmen des am 18. März 2020 veröffentlichten Geschäftsberichts 2019 (Seiten 72 bis 74) gibt, nicht länger gültig.Eine aktualisierte Prognose ist unter den derzeitigen schnelllebigen Veränderungen nicht möglich. WashTec reagiert mit umfangreichen zusätzlichen Maßnahmen zum bestehenden Kostensenkungsprogramm auf die Krise. Hierzu zählt neben der Einrichtung von Notfallplänen auch eine vorausschauende Sicherung der Liquidität des Unternehmens. Damit verbunden wird WashTec auch den Dividendenvorschlag vom 11. März 2020 überprüfen.Kontakt: WashTec AG Unternehmenskommunikation Axel Jaeger Argonstraße 7 86153 AugsburgTel.: +49 (0)821 - 5584 - 2090 Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 113503.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 55 84-0 Fax: +49 (0)821 55 84-1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1014989Ende der Mitteilung DGAP News-Service1014989 03.04.2020 CET/CEST