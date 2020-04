Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" hat wieder die meistverkauften Portfolios im freien Fondsvertrieb ermittelt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Redaktion zeige, welche Produkte die Absatzlisten im zweiten Halbjahr 2019 dominiert hätten.2019 sei die Welt noch in Ordnung gewesen. Das würden etwa die Absatzzahlen der österreichischen Maklerpools zeigen. Nachdem die Nettomittelzuflüsse im ersten Semester 2019 noch ein recht niedriges Niveau erreicht hätten, hätten sich die Pools in den zweiten sechs Monaten des Jahres über Geldflüsse von 1,33 Milliarden Euro freuen können. Die alten Höhen aus dem zweiten Halbjahr 2015, als noch 1,42 Milliarden Euro eingesammelt worden seien, seien damit nur knapp nicht geknackt worden. ...

