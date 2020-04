=== M O N T A G, 6. April 2020 *** 08:00 DE/Auftragseingang Februar *** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Telefon-PK mit CEO Lutz zur aktuellen Lage, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im März *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), virtuelles Gipfeltreffen zu Förderkürzungen - DE/Kabinett, Beratungen zu Corona-Krise, Berlin - Börsenfeiertag China D I E N S T A G, 7. April 2020 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 14. Kalenderwoche, Frankfurt 07:40 DE/Home24 SE, ausführliches Ergebnis 4Q, Berlin *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar *** 09:00 CH/Währungsreserven März *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Jahresergebnis, Frankfurt 11:00 DE/Deutscher Ethikrat, PK zur Corona-Krise, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über jeweils 250 Mio EUR *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - EU/Videokonferenz der Eurogruppe zu Finanzhilfen für EU-Länder in der Corona-Krise M I T T W O C H, 8. April 2020 06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q, Vernier 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q, Wien 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Konjunkturforschungsinstitute, Online-PK zum Frühjahrsgutachten 10:00 DE/Ost-Ausschuss, PG zur Corona-Krise in Osteuropa, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Februar 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Leitern der Kompetenzzentren zur Forschung über Künstliche Intelligenz, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. März - Verkürzter Börsenhandel in Norwegen (bis 13:00) D O N N E R S T A G, 9. April 2020 *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:00 DE/Bauer AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Schrobenhausen *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Februar *** 08:00 GB/BIP Februar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar *** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 12. März *** 14:30 US/Erzeugerpreise März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) *** - DE/Ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - DE/Kabinett, Beratungen zu Corona-Krise, Berlin - DE/Bundespatentgericht, Entscheidung im Patenstreit von Nokia mit Daimler, München - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00), am US-Anleihemarkt (bis 20:00), - Börsenfeiertag Dänemark, Norwegen F R E I T A G, 10. April 2020 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Verbraucherpreise März - Börsenfeiertag Deutschland, USA, Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Hongkong, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Finnland ===

