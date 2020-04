Elmos Semiconductor AG: Kurzarbeit startet - Vorstand und Leitende verzichten auf Teile der VergütungDGAP-News: Elmos Semiconductor AG / Schlagwort(e): Sonstiges Elmos Semiconductor AG: Kurzarbeit startet - Vorstand und Leitende verzichten auf Teile der Vergütung03.04.2020 / 15:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Dortmund, 3. April 2020: Elmos startet mit der bereits angekündigten Kurzarbeit Mitte April. Damit verbunden verzichten der Vorstand und leitende Mitarbeiter freiwillig auf einen Teil ihrer Vergütung. Die Vorstandsmitglieder verzichten auf 10% ihrer jeweiligen monatlichen Gehälter.In Ergänzung zum gesetzlichen Kurzarbeitergeld kompensiert Elmos 25% des durch die Kurzarbeit verursachten Nettoeinkommensverlustes bei den von der Kurzarbeit betroffenen Mitarbeitern."Die Einführung von Kurzarbeit wird die finanziellen Folgen der Nachfrageschwäche bedingt durch die Ausbreitung des Coronavirus für Elmos abmildern. In der Finanzkrise 2008/2009 hat Elmos schon einmal gezeigt, dass wir angemessen und erfolgreich auf wirtschaftlich schwierige Situationen reagieren. Auch bezüglich der sehr frühen Einleitung von einschneidenden Schutzmaßnahmen für unsere Mitarbeiter sind wir überzeugt, das Richtige getan zu haben", sagt Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor AG.Die seit Ende Januar bei Elmos umgesetzten umfangreichen Präventivmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden unvermindert fortgesetzt. So arbeiten beispielsweise mehrere hundert Mitarbeiter im Home Office, es gelten strikte Reisebeschränkungen und es werden Eingangskontrollen durchgeführt. Es bestehen umfangreiche Maßnahmen zur sozialen Distanzierung.Kontakt Elmos Semiconductor AG Janina Rosenbaum, Leiterin Investor Relations, Tel: +49-2317549287 Mathias Kukla, Pressesprecher, Tel: +49-231-7549-199 Email: invest@elmos.comÜber Elmos Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter.03.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor AG Heinrich-Hertz-Str. 1 44227 Dortmund Deutschland Telefon: +49 (0)231 7549-575 Fax: +49 (0)231 7549-111 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1015009SDAXEnde der Mitteilung DGAP News-Service1015009 03.04.2020