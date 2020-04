Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - A. Menarini Diagnostics und Credo Diagnostics Biomedical haben eine exklusive Vertriebsvereinbarung für das SARS-CoV-2-Testkit und andere Tests für die Diagnose von Atemwegsinfektionen (RSV und Gruppe-A-Streptokokken) abgeschlossen.Die Tests werden auf der VitaPCR (Point-of-Care-Molekulartest-Plattform von Credo Diagnostics Biomedical) durchgeführt, die die Diagnose von COVID-19 in nur 20 Minuten ermöglicht. Das Gerät ist bereits CE-gekennzeichnet.Der molekulare COVID-19-Test und das Gerät sind sowohl für Erste-Hilfe-Einrichtungen als auch für Intensivstationen von grundlegender Bedeutung. Diese Diagnostik-Kits verwenden eine Reaktionstechnologie von höchster Genauigkeit auf Point-of-Care-Geräten, die sowohl kompakt (die Größe eines Wörterbuchs) als auch einfach zu bedienen sind und eine schnelle Diagnose in Umgebungen wie Notaufnahmen, Triage-Einheiten, Flughäfen, Seehäfen und Bahnhöfen ermöglichen."Wir waren immer der Meinung, dass molekularen Point-of-Care-Tests die Zukunft gehört. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Menarini, damit wir diese Tests auf den Markt bringen können, insbesondere in einer Krise wie dieser, um Leben zu retten", soWinston Wong Jr., Vorsitzender von Credo Diagnostics Bio Medical."Menarini Diagnostics hat in den letzten Wochen unermüdlich daran gearbeitet, einen Weg zu finden, um die Mitarbeiter im Gesundheitswesen im Kampf gegen das Virus zu unterstützen", erklärte Fabio Piazzalunga, General Manager von Menarini Diagnostics."Wir glauben, dass wir Lösungen finden müssen, die es ermöglichen, positive Fälle zu erkennen, die Zeiten zu minimieren und das Screening dort durchzuführen, wo es erforderlich ist. Die Tests müssen sowohl schnell als auch mit der genauesten Technologie durchgeführt werden. Dank dieser Zusammenarbeit mit Credo Diagnostics Biomedical hofft die Menarini-Gruppe, die Mitarbeiter im Gesundheitswesen substanziell unterstützen zu können."SO FUNKTIONIERT DER TEST:Nachdem ein Nasen- oder Oropharynxabstrich von einer medizinischen Fachkraft entnommen wurde, wird dieser in ein Fläschchen mit einer Flüssigkeit gegeben und geschüttelt. Der Inhalt wird dann in ein zweites Reagenzröhrchen umgefüllt, das, sobald es verschlossen ist, in das VitaPCR-System gegeben wird. Der Analyseprozess kann dann starten. Die Testergebnisse werden innerhalb von 20 Minuten auf dem integrierten Bildschirm des Geräts angezeigt und bestätigen, ob die analysierte Probe negativ oder positiv war.A. Menarini Diagnostik Srl:Menarini Diagnostics, the Human Touch of Technology: seit über 40 Jahren unterstützt Menarini Diagnostics medizinisches Fachpersonal bei der Erstellung sicherer und nachhaltiger Diagnosen, erfüllt die technologischen Anforderungen des Marktes und verbessert die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt.A. Menarini Diagnostics gehört zur Menarini Pharmaceutical Group, die 1886 gegründet wurde. Heute ist der Konzern in mehr als 130 Ländern präsent, mit einem Umsatz von 3.667 Mrd. EUR und mehr als 17.000 Mitarbeitern.Credo Diagnostics Biomedical Pte. Ltd.Credo Diagnostics Biomedical entwickelt und produziert innovative, einfach zu handhabende und schnelle molekulardiagnostische Lösungen für Point-of-Care (POC)-Anwendungen zu erschwinglichen Kosten, ohne Kompromisse bei der Genauigkeit und Geschwindigkeit in den Bereichen Tiergesundheit, menschliche Gesundheit und menschliches Wohlbefinden einzugehen. Credo Diagnostics Biomedical bietet fortschrittlichste medizinische Technologien für jedermann durch die Nutzung solider und etablierter Wissenschaft, kombiniert mit effizienter Integration und strategischer Innovation.Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/1140842/Menarini_COVID_19_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/652491/MENARINI_Group_Logo.jpgPressekontakt:Menarini Press & Media RelationsValeria Speroni CardiLorenza Sbroma Tomaro(+39) 05556801Original-Content von: Menarini Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60886/4564151