DGAP-News: HUGO BOSS AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung HUGO BOSS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.05.2020 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-04-03 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. HUGO BOSS AG Metzingen - ISIN DE000A1PHFF7 (WKN A1PHFF) - Die am 16. März 2020 im Bundesanzeiger für den 7. Mai 2020 einberufene ordentliche Hauptversammlung der HUGO BOSS AG wird verschoben. Die HUGO BOSS AG verschiebt die bislang für den 7. Mai 2020 in Stuttgart geplante ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens. Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der schnellen Ausbreitung von COVID-19 in Deutschland und einer Verordnung des Landes Baden-Württemberg getroffen, nach der Veranstaltungen vorerst bis 15. Juni 2020 untersagt sind. Die Gesundheit von Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der beteiligten Dienstleister hat höchste Priorität für HUGO BOSS. Die Verschiebung wird zwangsläufig zu einer Verzögerung sämtlicher Beschlüsse der Hauptversammlung führen, darunter der Gewinnverwendungsbeschluss, der eine zwingende rechtliche Vorgabe für die Auszahlung der Dividende ist. Die Hauptversammlung soll an einem neuen Termin innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist stattfinden. HUGO BOSS wird Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Öffentlichkeit zeitgerecht über die weitere Planung informieren und, sobald ein neuer Termin feststeht, erneut zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 einladen. Metzingen, im April 2020 _Der Vorstand_ 2020-04-03 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HUGO BOSS AG Dieselstrasse 12 72555 Metzingen Deutschland Telefon: +49 160 6167471 E-Mail: jakob_staudt@hugoboss.com Internet: https://group.hugoboss.de ISIN: DE000A1PHFF7 WKN: A1PHFF Börsen: Auslandsbörse(n) Frankfurt, XETRA, Stuttgart, Berlin, Düsseldorf, , Hamburg, Hannover, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1015085 2020-04-03

