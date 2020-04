DORTMUND (dpa-AFX) - Der Halbleiter- und Sensorhersteller Elmos Semiconductor startet in Anbetracht der Coronavirus-Pandemie Mitte April mit der bereits angekündigten Kurzarbeit. Vorstand und leitende Angestellte verzichten damit verbunden freiwillig auf einen Teil ihres Gehalts, wie das kürzlich in den Nebenwerteindex SDax aufgestiegene Unternehmen am Freitag in Dortmund mitteilte. So bekommen die Vorstandsmitglieder nur 90 Prozent ihrer monatlichen Vergütung, hieß es weiter.



Ein Viertel der durch die Kurzarbeit verursachten Nettoeinkommensverluste der betroffenen Mitarbeiter werde durch Elmos Semiconductor kompensiert. Unternehmenschef Anton Mindl geht davon aus, dass die finanziellen Folgen der durch die Corona-Krise ausgelösten Nachfragerückgänge durch die Kurzarbeit abgemildert werden können./eas/he

