VIRUS/ROUNDUP 2: Puma will Dividende aussetzen und sich frisches Geld besorgenHERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma greift in der Coronakrise zu ungewöhnlichen Mitteln: Wegen der "stark negativen Auswirkungen" auf sein Geschäft werde der Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende an die Aktionäre auszusetzen, teilte das MDax -Unternehmen am Freitag in Herzogenaurach mit. Zudem soll der Vorstand zunächst im April zu 100 Prozent auf seine Gehälter verzichten. Danach werde die Situation neu beurteilt, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit.Washtec nimmt Ausblick zurück und überprüft DividendeAUGSBURG - Der Augsburger Waschanlagenhersteller Washtec nimmt seinen Ausblick zurück. Das liege zum einen an den Unsicherheiten durch das Coronavirus, zum anderen an der Entwicklung des Auftragseingangs für das zweite Quartal, teilte der SDax -Konzern am Freitag in Augsburg mit. Den Dividendenvorschlag werde Washtech überprüfen, hieß es weiter.BMW sieht wachsende Gefahr und achtet auf LiquiditätMÜNCHEN - Die Corona-Krise setzt dem Autobauer BMW zu. Vorstandschef Oliver Zipse sagte am Freitag in einem hausinternen Interview: "Ich will die Lage nicht kleinreden. Eine so ernste Situation kann selbst große Unternehmen in existenzielle Gefahr bringen - denn die Handelsbetriebe stehen außerhalb von China praktisch still." Absolute Priorität für den Konzern habe jetzt die Sicherstellung von Liquidität.ROUNDUP/DHL: Paketmengen inzwischen auf 'Vorweihnachtsniveau'BONN - Der Paket-Dienstleister DHL meldet nach einigen Wochen Corona-Krise mittlerweile steigende Paketzahlen. Zu Beginn der Einschränkungen hatte sich zunächst kein nennenswerter Effekt bemerkbar gemacht. Man sehe nun "eine täglich steigende Zahl von Sendungen, deren Menge mittlerweile sehr spürbar über der des Vorjahres zu dieser Zeit liegt", sagte ein Post-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Über Ostern werde die Menge voraussichtlich weiter steigen.Frankfurter Flughafen saniert in der Krise die SüdbahnFRANKFURT - Der Frankfurter Flughafen nutzt die Corona-Flaute zu einer grundlegenden Sanierung seiner südlichen Start- und Landebahn. Mit Sperrung der Piste ab Montag (6. April) stehen am größten deutschen Flughafen nur noch zwei statt der sonst üblichen vier Bahnen zur Verfügung. Die Nordwest-Landebahn ist in der Krise bereits zum Abstellplatz für Lufthansa -Flugzeuge umfunktioniert worden. Wegen ausbleibender Fluggäste wird zudem ab Dienstag das kleinere der beiden Passagier-Terminals gesperrt.VIRUS: Isra Vision mit digitaler Hauptversammlung - Abschlag auf BilanzgewinnDARMSTADT - Der Spezialmaschinenbauer Isra Vision wird seine Hauptversammlung aufgrund der Coronavirus-Pandemie am 14. Mai rein virtuell abhalten. Die am 27. April geplante Präsenz-Veranstaltung werde dagegen nicht stattfinden, teilte das SDax -Unternehmen am Freitag in Darmstadt mit.ROUNDUP: Ryanair von Corona hart getroffen - Flotte wohl bis Ende Mai am BodenDUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair wird von der Corona-Pandemie immer schwerer getroffen. Mindestens im April und Mai dürfte die Flotte der Fluggesellschaft noch weitgehend am Boden bleiben, teilte der Konzern am Freitag in Dublin mit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende März) blieben die Iren gerade noch so in der angepeilten Prognosespanne beim Jahresgewinn. Vor Sonderposten dürfte dieser zwischen 0,95 und 1,0 Milliarden Euro liegen und damit am unteren Ende des Ausblicks, hieß es auf Basis vorläufiger Zahlen.VIRUS/Kreise: Bundesregierung in Gesprächen mit Lufthansa über StaatsbeteiligungBERLIN/FRANKFURT - Die Bundesregierung ist in der Corona-Krise mit der Lufthansa in Gesprächen über eine mögliche Beteiligung des Staates an dem Unternehmen. Die Gespräche seien auf einem "guten Weg", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen. Es solle nun zügig entschieden werden.ROUNDUP: Shop Apotheke wird optimistischer - Corona-Krise treibt BestellungenVENLO - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke profitiert in der Corona-Krise von hohen Bestellungen und wird für das Jahr etwas zuversichtlicher. Von Januar bis März kletterte der Umsatz auch dank erhöhter Nachfrage während der Covid-19-Pandemie im Jahresvergleich um 33 Prozent auf 232 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Freitag in Venlo mitteilte. "Besonders in diesen schwierigen Zeiten sind Online-Apotheken ein elementarer und ergänzender Bestandteil des Gesundheitssystems", sagte Vorstandschef Stefan Feltens.ROUNDUP: Modehändler H&M erwartet wegen Corona-Pandemie Verlust im 2. QuartalSTOCKHOLM - STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz (H&M ) rechnet aufgrund der negativen Effekte durch die Coronavirus-Pandemie mit einem Verlust im zweiten Quartal. Der Umsatz sei im März in lokalen Währungen um fast die Hälfte eingebrochen, wie H&M am Freitag in Stockholm bei der Vorlage seiner Zahlen für das erste Quartal (Dezember bis Februar) mitteilte. Die Aktie reagierte dennoch zum Handelsstart mit einem kräftigen Kurssprung. Seit Beginn der Corona-Krise hat sich das Papier aber praktisch halbiert im Wert.Weitere Meldungen-ROUNDUP 2: Branchenverband VDA: Autoindustrie in beispielloser Krise -VIRUS/ROUNDUP: Elektro-Autobauer e.Go beantragt Schutzschirmverfahren -'Corona'-Bierbrauer stellt Produktion vorübergehend ein -Gewerkschaften empört über Lufthansa-Drohung zu Germanwings -VIRUS/Reiseveranstalter FTI nimmt staatliche Bürgschaften in Anspruch -VIRUS: Ford-Bänder in Europa stehen bis mindestens 4. -ROUNDUP 2: Branchenverband VDA: Autoindustrie in beispielloser Krise -VIRUS/ROUNDUP: Elektro-Autobauer e.Go beantragt Schutzschirmverfahren -'Corona'-Bierbrauer stellt Produktion vorübergehend ein -Gewerkschaften empört über Lufthansa-Drohung zu Germanwings -VIRUS/Reiseveranstalter FTI nimmt staatliche Bürgschaften in Anspruch -VIRUS: Ford-Bänder in Europa stehen bis mindestens 4. Mai weiter still -Bierhoff: 'Gier' war oberstes Prinzip im Fußball - These zu Götze -VW-Lkw-Tochter Traton: In China wieder Bestellungen