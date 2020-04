BERLIN (Dow Jones)--Die Strombörse European Energy Exchange (EEX) hat erstmals mehr als die Hälfte des Open Interest am Gesamtmarkt für Fracht (Futures und Optionen) erzielt. Damit habe die Börse den Marktführer überholt und einen neuen Rekord in diesem Geschäftsbereich aufgestellt. Die Zielmarke sei bereits Donnerstag erreicht worden, wie die EEX am Freitag mitteilte.

Insgesamt hält die EEX nunmehr einen Anteil von 52 Prozent am gesamten Fracht-Open-Interest. Im Open Interest für Fracht-Futures stieg der Anteil der EEX auf 56 Prozent des Open Interest, im Open Interest für Fracht-Optionen steigerte die EEX ihren Anteil auf 46 Prozent.

"Das ist ein wichtiger Meilenstein für unser Frachtgeschäft", erklärte der Chief Operating Officer der EEX, Steffen Köhler. Der Handel von Frachtraten an der EEX habe in den vergangenen 12 Monaten deutliche Zuwächse erzielt, wobei in jedem Quartal in 2019 zwei- beziehungsweise dreistellige Wachstumsraten erreicht worden seien. Auch die Migration von Frachtvolumen von der NFX, die im Februar 2020 abgeschlossen wurde, sei es der EEX gelungen, zu einer führenden Plattform im globalen Frachthandel zu werden.

